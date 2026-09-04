NOTICIAS MISIONES : Descartan intento de robo y supuesto rapto denunciado por una adolescente en Posadas
La Policía de Misiones descartó que haya ocurrido el intento de robo y supuesto rapto denunciado inicialmente por una adolescente de 15 años en Posadas. La conclusión surgió del análisis de cámaras públicas y privadas, recorridas y otras tareas investigativas que permitieron reconstruir el trayecto realizado por la menor.
La investigación comenzó luego de la denuncia presentada por sus padres y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Tercera de la Unidad Regional I. Los agentes reconstruyeron el recorrido de la adolescente desde su salida de una escuela de patinaje ubicada en inmediaciones de las avenidas Brown y Lavalle hasta el sector donde presuntamente se había producido el episodio.
A partir del análisis de registros fílmicos y el relevamiento realizado en la zona, los investigadores determinaron que no existieron el automóvil, los hombres ni el forcejeo mencionados en el relato inicial, según informó la fuerza provincial.
Las imágenes también permitieron establecer las circunstancias en las que se habrían producido las escoriaciones constatadas en uno de los brazos de la adolescente. Debido a que se trata de una menor de edad, los registros permanecen bajo reserva y fueron incorporados a las actuaciones judiciales.
Con los elementos reunidos, los investigadores comunicaron los resultados a los padres. Posteriormente, la familia volvió a dialogar con la adolescente, quien brindó un nuevo relato sobre lo sucedido que, de acuerdo con la Policía, coincidió con lo reconstruido durante las averiguaciones.
La fuerza provincial ofreció además acompañamiento psicológico para la adolescente y su familia, mientras las actuaciones y los elementos obtenidos durante la investigación quedaron a disposición de la Justicia.
En paralelo, y ante versiones sobre otros hechos de inseguridad en el mismo sector, la Policía revisó sus registros y señaló que no encontró denuncias recientes por robos en esa zona. Comerciantes y residentes consultados tampoco manifestaron tener conocimiento directo de episodios similares, al igual que la encargada de la escuela de patinaje.
La investigación comenzó luego de la denuncia presentada por sus padres y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Tercera de la Unidad Regional I. Los agentes reconstruyeron el recorrido de la adolescente desde su salida de una escuela de patinaje ubicada en inmediaciones de las avenidas Brown y Lavalle hasta el sector donde presuntamente se había producido el episodio.
A partir del análisis de registros fílmicos y el relevamiento realizado en la zona, los investigadores determinaron que no existieron el automóvil, los hombres ni el forcejeo mencionados en el relato inicial, según informó la fuerza provincial.
Las imágenes también permitieron establecer las circunstancias en las que se habrían producido las escoriaciones constatadas en uno de los brazos de la adolescente. Debido a que se trata de una menor de edad, los registros permanecen bajo reserva y fueron incorporados a las actuaciones judiciales.
Con los elementos reunidos, los investigadores comunicaron los resultados a los padres. Posteriormente, la familia volvió a dialogar con la adolescente, quien brindó un nuevo relato sobre lo sucedido que, de acuerdo con la Policía, coincidió con lo reconstruido durante las averiguaciones.
La fuerza provincial ofreció además acompañamiento psicológico para la adolescente y su familia, mientras las actuaciones y los elementos obtenidos durante la investigación quedaron a disposición de la Justicia.
En paralelo, y ante versiones sobre otros hechos de inseguridad en el mismo sector, la Policía revisó sus registros y señaló que no encontró denuncias recientes por robos en esa zona. Comerciantes y residentes consultados tampoco manifestaron tener conocimiento directo de episodios similares, al igual que la encargada de la escuela de patinaje.
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