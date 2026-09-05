NOTICIAS MISIONES : Choque en la rotonda del Acceso Sur de Posadas dejó 7 lesionados, entre ellos un menor

Este viernes sobre el Acceso Sur, a la altura del tramo Posadas-Garupá, dejó varios lesionados luego de que una Toyota Hilux y un Renault colisionaran por causas que aún se investigan. Los ocupantes de ambos vehículos fueron asistidos y trasladados al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga para recibir atención médica.



