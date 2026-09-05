NOTICIAS MISIONES : Choque en la rotonda del Acceso Sur de Posadas dejó 7 lesionados, entre ellos un menor
Este viernes sobre el Acceso Sur, a la altura del tramo Posadas-Garupá, dejó varios lesionados luego de que una Toyota Hilux y un Renault colisionaran por causas que aún se investigan. Los ocupantes de ambos vehículos fueron asistidos y trasladados al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga para recibir atención médica.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:00, cuando una Toyota Hilux gris, en la que viajaban cuatro adultos y una menor, colisionó con un Renault blanco ocupado por un hombre de 73 años y una mujer de 66. Como consecuencia del impacto, los ocupantes resultaron con lesiones y fueron derivados al centro asistencial para su evaluación.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica, mientras que efectivos de la dependencia interviniente realizaron las actuaciones correspondientes. También se solicitó la presencia de personal de Tránsito y de una ambulancia para la asistencia y traslado de los lesionados.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:00, cuando una Toyota Hilux gris, en la que viajaban cuatro adultos y una menor, colisionó con un Renault blanco ocupado por un hombre de 73 años y una mujer de 66. Como consecuencia del impacto, los ocupantes resultaron con lesiones y fueron derivados al centro asistencial para su evaluación.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica, mientras que efectivos de la dependencia interviniente realizaron las actuaciones correspondientes. También se solicitó la presencia de personal de Tránsito y de una ambulancia para la asistencia y traslado de los lesionados.
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