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jueves, 3 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Domingo con probables cortes de energía en Misiones por tareas de mantenimiento


👀El domingo 6 de septiembre, la empresa LITSA (Líneas de Transmisión del Litoral S.A) llevará a cabo la segunda etapa del mantenimiento de las Estaciones Transformadoras de 500kV de San Isidro (Posadas) y Rincón Santa María (Ituzaingó Ctes) que había sido suspendido la semana pasada por cuestiones climáticas.




El mantenimiento se realizará para el recambio de seccionadores y prueba de protecciones en las dos Estaciones Transformadoras. El trabajo programado dejará a Misiones aislada del Sistema Argentino de Interconexión entre las 06:30 y las 14:00.

La provincia aportará generación alternativa para atender la demanda y amortiguar las afectaciones mientras dure el trabajo, mediante el funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de Urugua-í, las centrales térmicas, la interconexión con Paraguay y los Parques Solares.

No se descartan eventuales cortes rotativos si la demanda supera la disponibilidad de energía y potencia. En cualquier caso, se asegurará la energía para el funcionamiento de los sistemas de bombeo de agua potable, hospitales y sanatorios.

Si los cortes fueran necesarios, Energía de Misiones procurará que no sean de larga duración y utilizará ese margen de tiempo para el mantenimiento de la infraestructura.
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