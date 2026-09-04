NOTICIAS MISIONES : Milei endureció la postura por Malvinas - “Las islas son nuestras y nos las arrebataron”

El presidente Javier Milei anunció un paquete de medidas diplomáticas, económicas, judiciales y militares vinculadas al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. En cadena nacional y acompañado por su gabinete, el mandatario anticipó sanciones contra empresas que participen de proyectos en el archipiélago sin autorización argentina y nuevas acciones para reforzar la presencia del país en el Atlántico Sur.



