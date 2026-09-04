NOTICIAS MISIONES : Milei endureció la postura por Malvinas - “Las islas son nuestras y nos las arrebataron”
El presidente Javier Milei anunció un paquete de medidas diplomáticas, económicas, judiciales y militares vinculadas al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. En cadena nacional y acompañado por su gabinete, el mandatario anticipó sanciones contra empresas que participen de proyectos en el archipiélago sin autorización argentina y nuevas acciones para reforzar la presencia del país en el Atlántico Sur.
Al iniciar su mensaje, Milei reivindicó la posición histórica del país sobre el territorio ocupado por el Reino Unido desde 1833. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay discusión al respecto”, afirmó. También sostuvo que el reclamo trasciende las diferencias partidarias y definió a Malvinas como “una causa nacional”.
Uno de los principales anuncios fue la firma de un decreto destinado a acelerar los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659. El Gobierno buscará fortalecer los mecanismos de detección e intercambio de información sobre compañías vinculadas a proyectos petroleros desarrollados en las islas.
En ese sentido, Milei adelantó que se inhabilitará para operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en actividades realizadas en Malvinas sin autorización nacional. Según explicó, las medidas también podrán alcanzar a accionistas, directores y proveedores relacionados con esos emprendimientos.
El Presidente vinculó la decisión con el avance de proyectos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur, especialmente Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Ante ese escenario, aseguró que “la Argentina no se quedará de brazos cruzados” y anticipó el uso de herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales.
La estrategia anunciada también contempla medidas en materia de Defensa. Milei anticipó un DNU para ampliar los recursos destinados a la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las telecomunicaciones. El objetivo, según señaló, es ampliar la presencia estratégica argentina y convertir ese punto en un polo logístico de relevancia para el Atlántico Sur.
A su vez, el Gobierno avanzará con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por diferentes áreas del Estado, entre ellas Cancillería, Defensa, Economía e Inteligencia. Milei también incorporó a la Antártida dentro de la estrategia geopolítica argentina y advirtió sobre la creciente competencia internacional por los recursos y la proyección sobre esa región.
Sobre el final, el mandatario sostuvo que recuperar las islas requiere una Argentina con mayor peso político, económico y militar en el escenario internacional. “Malvinas es el futuro. No es solamente una cuestión de nuestro pasado”, afirmó. Luego convocó a dejar de lado las diferencias políticas alrededor del reclamo de soberanía y cerró su mensaje con otra definición: “Las islas son nuestras y nos las arrebataron”.
Al iniciar su mensaje, Milei reivindicó la posición histórica del país sobre el territorio ocupado por el Reino Unido desde 1833. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay discusión al respecto”, afirmó. También sostuvo que el reclamo trasciende las diferencias partidarias y definió a Malvinas como “una causa nacional”.
Uno de los principales anuncios fue la firma de un decreto destinado a acelerar los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659. El Gobierno buscará fortalecer los mecanismos de detección e intercambio de información sobre compañías vinculadas a proyectos petroleros desarrollados en las islas.
En ese sentido, Milei adelantó que se inhabilitará para operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en actividades realizadas en Malvinas sin autorización nacional. Según explicó, las medidas también podrán alcanzar a accionistas, directores y proveedores relacionados con esos emprendimientos.
El Presidente vinculó la decisión con el avance de proyectos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur, especialmente Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Ante ese escenario, aseguró que “la Argentina no se quedará de brazos cruzados” y anticipó el uso de herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales.
La estrategia anunciada también contempla medidas en materia de Defensa. Milei anticipó un DNU para ampliar los recursos destinados a la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las telecomunicaciones. El objetivo, según señaló, es ampliar la presencia estratégica argentina y convertir ese punto en un polo logístico de relevancia para el Atlántico Sur.
A su vez, el Gobierno avanzará con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por diferentes áreas del Estado, entre ellas Cancillería, Defensa, Economía e Inteligencia. Milei también incorporó a la Antártida dentro de la estrategia geopolítica argentina y advirtió sobre la creciente competencia internacional por los recursos y la proyección sobre esa región.
Sobre el final, el mandatario sostuvo que recuperar las islas requiere una Argentina con mayor peso político, económico y militar en el escenario internacional. “Malvinas es el futuro. No es solamente una cuestión de nuestro pasado”, afirmó. Luego convocó a dejar de lado las diferencias políticas alrededor del reclamo de soberanía y cerró su mensaje con otra definición: “Las islas son nuestras y nos las arrebataron”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario