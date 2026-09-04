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viernes, 4 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Posadas recibirá a jóvenes de cuatro países en un torneo internacional de beach vóley

El balneario Costa Sur de Posadas será escenario de un Torneo Internacional de Beach Vóley durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, con la participación de jóvenes deportistas provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.




La competencia reunirá a parejas masculinas y femeninas distribuidas en las categorías Sub-15, Sub-18 y Sub-21. El encuentro permitirá concentrar en la capital misionera a representantes de distintos puntos de la región para disputar dos jornadas en la arena posadeña.

El certamen se desarrollará íntegramente en Costa Sur y sumará una nueva competencia internacional al calendario deportivo de Posadas, con el beach vóley juvenil como protagonista durante ambas jornadas.
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