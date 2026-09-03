NOTICIAS MISIONES : Hoy comenzará el paro en los aeropuertos de todo el país
Hoy comenzará el paro en los aeropuertos de todo el país: cuáles son las franjas horarias que estarán afectadas
La medida comenzó con una protesta en el acceso al Aeroparque Metropolitano. Se esperan demoras y reprogramaciones a partir de las 9 en diferentes aeropuertos del país
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó cómo funcionará el sistema aeroportuario durante las jornadas de paro convocadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre. El organismo intimó al gremio a garantizar, como mínimo, el 75% de las prestaciones aéreas durante las franjas horarias alcanzadas por la medida de fuerza, en el marco de la normativa vigente que regula los servicios esenciales.
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