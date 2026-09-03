NOTICIAS MISIONES : Hoy comenzará el paro en los aeropuertos de todo el país

La

Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)

informó cómo funcionará el sistema aeroportuario durante las jornadas de paro convocadas por la

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)

para el

jueves 3 y el viernes 4 de septiembre

. El organismo intimó al gremio a garantizar, como mínimo, el

75% de las prestaciones aéreas

durante las franjas horarias alcanzadas por la medida de fuerza, en el marco de la normativa vigente que regula los servicios esenciales.