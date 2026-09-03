NOTICIAS MISIONES : Desde este jueves cortan la Ruta 14 en San José - habrá desvíos y un operativo especial



Ante el corte, Gendarmería Nacional estará a cargo de los controles sobre la Ruta 14, mientras que la Policía de Misiones reforzará el operativo en los accesos, salidas y desvíos de Apóstoles.Para quienes circulen por la RN 14 en sentido ascendente, el desvío se realizará en el kilómetro 767,8, hacia la Ruta Provincial 71, en Corrientes.









(En sentido contrario, el recorrido será a la inversa.)



También estará disponible como alternativa el trayecto por la Ruta Provincial 1, Ruta Costera 2, Azara y RP 94, con conexión hacia Santo Tomé, Corrientes.









Desde est Desde allí deberán continuar por las rutas provinciales 10 y 1, hasta volver a la Ruta 14 en la rotonda ubicada a la altura del kilómetro 791.También estará disponible como alternativa el trayecto por la Ruta Provincial 1, Ruta Costera 2, Azara y RP 94, con conexión hacia Santo Tomé, Corrientes. e jueves cortan la Ruta 14 en San José: habrá desvíos y un operativo especial