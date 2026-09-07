NOTICIAS MISIONES : Un hombre murió durante el incendio de su vivienda en Posadas
Las pericias realizadas tras el incendio que provocó la muerte de Adrián Alejandro Alvez (40) en una vivienda de la Chacra 242 de Posadas detectaron indicios de una posible falla eléctrica en la habitación donde se habría iniciado el fuego. El hecho ocurrió durante la noche del viernes 4 de septiembre.
El incendio se registró cerca de las 23:30, en una vivienda ubicada en la parte posterior de un terreno sobre calle 127, en inmediaciones de calle 124. Una dotación de Bomberos Zona Oeste acudió al lugar tras un requerimiento del CIO-911 y constató que el inmueble estaba completamente tomado por las llamas.
Como consecuencia del siniestro, Alvez perdió la vida, mientras que la vivienda, de aproximadamente 20 metros cuadrados, quedó destruida junto con los elementos que se encontraban en su interior.
Por disposición del juez de Instrucción Juan Manuel Monte, se ordenó preservar el lugar y realizar una inspección durante la mañana siguiente para establecer el punto de origen y las posibles causas del incendio.
El sábado 5 de septiembre, especialistas de Bomberos y efectivos de Policía Científica realizaron las pericias y determinaron que el fuego se habría iniciado en el sector de la habitación.
Durante la inspección, los peritos encontraron un tramo de conductor eléctrico de cobre que presentaba signos compatibles con una falla eléctrica. El elemento fue secuestrado y preservado bajo cadena de custodia para continuar con los análisis.
Las actuaciones y las evidencias recolectadas fueron puestas a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar de manera definitiva qué provocó el incendio.
El incendio se registró cerca de las 23:30, en una vivienda ubicada en la parte posterior de un terreno sobre calle 127, en inmediaciones de calle 124. Una dotación de Bomberos Zona Oeste acudió al lugar tras un requerimiento del CIO-911 y constató que el inmueble estaba completamente tomado por las llamas.
Como consecuencia del siniestro, Alvez perdió la vida, mientras que la vivienda, de aproximadamente 20 metros cuadrados, quedó destruida junto con los elementos que se encontraban en su interior.
Por disposición del juez de Instrucción Juan Manuel Monte, se ordenó preservar el lugar y realizar una inspección durante la mañana siguiente para establecer el punto de origen y las posibles causas del incendio.
El sábado 5 de septiembre, especialistas de Bomberos y efectivos de Policía Científica realizaron las pericias y determinaron que el fuego se habría iniciado en el sector de la habitación.
Durante la inspección, los peritos encontraron un tramo de conductor eléctrico de cobre que presentaba signos compatibles con una falla eléctrica. El elemento fue secuestrado y preservado bajo cadena de custodia para continuar con los análisis.
Las actuaciones y las evidencias recolectadas fueron puestas a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar de manera definitiva qué provocó el incendio.
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