NOTICIAS MISIONES : El Banco Nación lanzó una línea de créditos UVA para la compra de automóviles
El Banco Nación presentó préstamos en UVA para la compra de autos, buscando reactivar un mercado golpeado por las caídas.
El Banco Nación anunció la puesta en marcha desde este lunes de una nueva modalidad de créditos en UVA dentro del programa “+Autos con BNA”. La entidad formalizó un nuevo esquema de financiamiento con el propósito de apuntalar uno de los rubros productivos más golpeados. La línea está orientada a la adquisición de automóviles, pick ups y utilitarios. Por lo tanto, el instrumento se incorpora a la oferta en pesos ya disponible en la institución, con el fin de diversificar las opciones.
En este sentido, el principal rasgo distintivo de la alternativa en UVA radica en la inclusión de una prima adicional de un punto porcentual por año. Dicho elemento busca otorgar previsibilidad en la evolución de las cuotas. Asimismo, los plazos estipulados abarcan de 12 a 60 meses. La tasa nominal anual (TNA) alcanzará de UVA + 19% para aquellos clientes que perciben sus haberes en el Banco Nación, y de UVA + 25% para el resto de los solicitantes. Bajo este esquema, la afectación máxima permitida de los ingresos netos alcanza el 25%.
Por su parte, la opción tradicional en pesos mantiene un plazo extendido de hasta 72 meses con tasa fija. En ese caso, la TNA se sitúa en el 36% para quienes poseen cuenta sueldo o beneficios previsionales en la entidad. Asimismo, sube al 46% para los demás usuarios. En consecuencia, la gestión comercial se canaliza de forma digital mediante la sola presentación del DNI, con cobertura en más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 bocas de venta.
A modo de referencia para un préstamo de 10 millones de pesos a 60 meses, la entidad calculó la cuota inicial en UVA. Esta parte desde los $292.656 para quienes cobran el sueldo en el banco. Para el segmento abierto, el valor de partida estimado asciende a $343.333 en UVA y a $508.664 en la alternativa tradicional.
La presentación de esta herramienta se produce en un escenario de retroceso sostenido en la comercialización de vehículos. De acuerdo con el relevamiento mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), agosto concluyó con 44.415 unidades cero kilómetro patentadas. Esto llevó a una contracción interanual del 19,1% respecto de las 54.889 unidades de agosto de 2025.
Por otra parte, el deterioro en la actividad tampoco es ajeno a los vehículos de segunda mano. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) precisó que en agosto se transfirieron 155.246 unidades usadas. Esto marcó una baja del 7,33% en la comparación interanual con agosto de 2025. Sobre este punto, el secretario de la CCA, Alejandro Lamas, vinculó la parálisis a la cautela de la demanda y a la falta de opciones bancarias atractivas.
Acceso a los créditos UVA del Banco Nación: qué ingresos se exigen
Para acceder a la nueva línea de créditos del Banco Nación, los solicitantes deben contar con ingresos que respalden el pago de las cuotas. Aunque la entidad no fijó un monto único de sueldo mínimo, estableció que la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos netos en la modalidad UVA.
Por consiguiente, para un préstamo de 10 millones de pesos a 60 meses, quien perciba sus haberes en el banco necesitará demostrar un ingreso neto mínimo cercano a $1.170.624 para cubrir la cuota inicial de $292.656. Por su parte, los clientes del segmento general requerirán acreditar aproximadamente $1.373.332 mensuales para afrontar la primera cuota estimada en $343.333.
El Banco Nación anunció la puesta en marcha desde este lunes de una nueva modalidad de créditos en UVA dentro del programa “+Autos con BNA”. La entidad formalizó un nuevo esquema de financiamiento con el propósito de apuntalar uno de los rubros productivos más golpeados. La línea está orientada a la adquisición de automóviles, pick ups y utilitarios. Por lo tanto, el instrumento se incorpora a la oferta en pesos ya disponible en la institución, con el fin de diversificar las opciones.
En este sentido, el principal rasgo distintivo de la alternativa en UVA radica en la inclusión de una prima adicional de un punto porcentual por año. Dicho elemento busca otorgar previsibilidad en la evolución de las cuotas. Asimismo, los plazos estipulados abarcan de 12 a 60 meses. La tasa nominal anual (TNA) alcanzará de UVA + 19% para aquellos clientes que perciben sus haberes en el Banco Nación, y de UVA + 25% para el resto de los solicitantes. Bajo este esquema, la afectación máxima permitida de los ingresos netos alcanza el 25%.
Por su parte, la opción tradicional en pesos mantiene un plazo extendido de hasta 72 meses con tasa fija. En ese caso, la TNA se sitúa en el 36% para quienes poseen cuenta sueldo o beneficios previsionales en la entidad. Asimismo, sube al 46% para los demás usuarios. En consecuencia, la gestión comercial se canaliza de forma digital mediante la sola presentación del DNI, con cobertura en más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 bocas de venta.
A modo de referencia para un préstamo de 10 millones de pesos a 60 meses, la entidad calculó la cuota inicial en UVA. Esta parte desde los $292.656 para quienes cobran el sueldo en el banco. Para el segmento abierto, el valor de partida estimado asciende a $343.333 en UVA y a $508.664 en la alternativa tradicional.
La presentación de esta herramienta se produce en un escenario de retroceso sostenido en la comercialización de vehículos. De acuerdo con el relevamiento mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), agosto concluyó con 44.415 unidades cero kilómetro patentadas. Esto llevó a una contracción interanual del 19,1% respecto de las 54.889 unidades de agosto de 2025.
Por otra parte, el deterioro en la actividad tampoco es ajeno a los vehículos de segunda mano. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) precisó que en agosto se transfirieron 155.246 unidades usadas. Esto marcó una baja del 7,33% en la comparación interanual con agosto de 2025. Sobre este punto, el secretario de la CCA, Alejandro Lamas, vinculó la parálisis a la cautela de la demanda y a la falta de opciones bancarias atractivas.
Acceso a los créditos UVA del Banco Nación: qué ingresos se exigen
Para acceder a la nueva línea de créditos del Banco Nación, los solicitantes deben contar con ingresos que respalden el pago de las cuotas. Aunque la entidad no fijó un monto único de sueldo mínimo, estableció que la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos netos en la modalidad UVA.
Por consiguiente, para un préstamo de 10 millones de pesos a 60 meses, quien perciba sus haberes en el banco necesitará demostrar un ingreso neto mínimo cercano a $1.170.624 para cubrir la cuota inicial de $292.656. Por su parte, los clientes del segmento general requerirán acreditar aproximadamente $1.373.332 mensuales para afrontar la primera cuota estimada en $343.333.
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