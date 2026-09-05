NOTICIAS MISIONES : Nación inició el proceso de sanciones contra empresas que operan en Malvinas
El Gobierno de Javier Milei ordenó este viernes el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, a partir de una decisión de la Cancillería comunicada luego de la cadena nacional en la que el Presidente ratificó el reclamo argentino de soberanía.
La medida se fundamenta en la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que establece restricciones para las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas sujetas a la legislación argentina.
El alcance de la disposición también contempla a los accionistas de las compañías involucradas y a las empresas que les presten servicios, de acuerdo con lo informado por la Oficina del Presidente, que presentó la decisión como parte de las acciones oficiales para defender los derechos argentinos sobre el archipiélago.
En ese marco, el comunicado difundido por el Ejecutivo volvió a fijar su postura sobre los territorios del Atlántico Sur: "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión."
La administración de Milei también anticipó que utilizará las herramientas previstas por la legislación para responder ante las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las islas y sus áreas marítimas circundantes, al considerar que esas operaciones afectan los derechos soberanos que Argentina mantiene sobre el territorio.
Además, el texto oficial remarcó la continuidad del reclamo histórico argentino y afirmó: "La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas". La advertencia se produjo horas después de que Milei dedicara parte de su discurso a la cuestión del Atlántico Sur.
La medida se fundamenta en la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que establece restricciones para las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas sujetas a la legislación argentina.
El alcance de la disposición también contempla a los accionistas de las compañías involucradas y a las empresas que les presten servicios, de acuerdo con lo informado por la Oficina del Presidente, que presentó la decisión como parte de las acciones oficiales para defender los derechos argentinos sobre el archipiélago.
En ese marco, el comunicado difundido por el Ejecutivo volvió a fijar su postura sobre los territorios del Atlántico Sur: "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión."
La administración de Milei también anticipó que utilizará las herramientas previstas por la legislación para responder ante las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las islas y sus áreas marítimas circundantes, al considerar que esas operaciones afectan los derechos soberanos que Argentina mantiene sobre el territorio.
Además, el texto oficial remarcó la continuidad del reclamo histórico argentino y afirmó: "La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas". La advertencia se produjo horas después de que Milei dedicara parte de su discurso a la cuestión del Atlántico Sur.
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