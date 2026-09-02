NOTICIAS MISIONES : El Presidente llegará por primera vez a Misiones y lo espera un tractorazo yerbatero
El presidente Javier Milei llegará este viernes a Puerto Iguazú para participar del cierre de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Será su primera visita como presidente a la tierra colorada y la misma estará atravesada por distintos reclamos de sectores misioneros. La principal movilización tendrá como protagonistas a productores yerbateros, que preparan un tractorazo, con una caravana de tractores, camiones y camionetas.
La protesta se concentrará en el reclamo por la crisis que atraviesa la actividad yerbatera, especialmente por el desplome del valor que recibe el productor por la hoja verde, por desregulación del mercado. Desde distintos puntos de la provincia prevén trasladarse hacia Iguazú para visibilizar la situación y exigir medidas que permitan sostener la producción, aprocechando la visita del mandatario.
La convocatoria comenzó a tomar fuerza en Comandante Andresito y sumó adhesiones de productores de localidades como San Pedro, Apóstoles, Oberá y Aristóbulo del Valle. La intención es reunir una importante cantidad de vehículos y avanzar en caravana hasta las inmediaciones del lugar donde se desarrollará la actividad presidencial.
El punto de concentración está previsto para las 14, en la zona del cruce de la ruta nacional 12 y el acceso a Cataratas. Desde allí, los manifestantes buscarán hacer visible su reclamo durante la presencia del mandatario nacional en la ciudad turística.
El eje del planteo está puesto en la fuerte pérdida de rentabilidad que enfrenta el sector. Los productores advierten que mientras los costos de producción continúan elevados, el precio de la hoja verde se encuentra muy por debajo de los valores que consideran necesarios para sostener las chacras, una situación que atribuyen al actual esquema de desregulación.
La llegada de Milei a Misiones se producirá en el marco de la convención de la IAEF, que se desarrolla del 3 al 6 de septiembre bajo el lema “Argentina de la estabilidad al crecimiento: cómo generar competitividad sostenida”. El Presidente tiene previsto participar del cierre del encuentro, alrededor de las 18, en un hotel ubicado en la Selva Yryapú.
La agenda reunirá además a empresarios, economistas, legisladores y funcionarios, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. También está prevista la participación de gobernadores, entre ellos Hugo Passalacqua.
La visita presidencial también estará acompañada por una protesta multisectorial. Más de 70 organizaciones de la provincia anunciaron actividades bajo la consigna “La Patria no se vende, Misiones no se vende”, con reclamos vinculados al trabajo, la educación, la salud pública, las jubilaciones y las economías regionales.
En Posadas, la Multisectorial realizará una vigilia este miércoles desde las 17.30 en la plaza 9 de Julio y continuará con una concentración el viernes frente al campus de la Universidad Nacional de Misiones. En Iguazú, en tanto, el tractorazo yerbatero concentrará buena parte de la atención durante la jornada en la que Milei tendrá su primera visita a Misiones como presidente.
La protesta se concentrará en el reclamo por la crisis que atraviesa la actividad yerbatera, especialmente por el desplome del valor que recibe el productor por la hoja verde, por desregulación del mercado. Desde distintos puntos de la provincia prevén trasladarse hacia Iguazú para visibilizar la situación y exigir medidas que permitan sostener la producción, aprocechando la visita del mandatario.
La convocatoria comenzó a tomar fuerza en Comandante Andresito y sumó adhesiones de productores de localidades como San Pedro, Apóstoles, Oberá y Aristóbulo del Valle. La intención es reunir una importante cantidad de vehículos y avanzar en caravana hasta las inmediaciones del lugar donde se desarrollará la actividad presidencial.
El punto de concentración está previsto para las 14, en la zona del cruce de la ruta nacional 12 y el acceso a Cataratas. Desde allí, los manifestantes buscarán hacer visible su reclamo durante la presencia del mandatario nacional en la ciudad turística.
El eje del planteo está puesto en la fuerte pérdida de rentabilidad que enfrenta el sector. Los productores advierten que mientras los costos de producción continúan elevados, el precio de la hoja verde se encuentra muy por debajo de los valores que consideran necesarios para sostener las chacras, una situación que atribuyen al actual esquema de desregulación.
La llegada de Milei a Misiones se producirá en el marco de la convención de la IAEF, que se desarrolla del 3 al 6 de septiembre bajo el lema “Argentina de la estabilidad al crecimiento: cómo generar competitividad sostenida”. El Presidente tiene previsto participar del cierre del encuentro, alrededor de las 18, en un hotel ubicado en la Selva Yryapú.
La agenda reunirá además a empresarios, economistas, legisladores y funcionarios, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. También está prevista la participación de gobernadores, entre ellos Hugo Passalacqua.
La visita presidencial también estará acompañada por una protesta multisectorial. Más de 70 organizaciones de la provincia anunciaron actividades bajo la consigna “La Patria no se vende, Misiones no se vende”, con reclamos vinculados al trabajo, la educación, la salud pública, las jubilaciones y las economías regionales.
En Posadas, la Multisectorial realizará una vigilia este miércoles desde las 17.30 en la plaza 9 de Julio y continuará con una concentración el viernes frente al campus de la Universidad Nacional de Misiones. En Iguazú, en tanto, el tractorazo yerbatero concentrará buena parte de la atención durante la jornada en la que Milei tendrá su primera visita a Misiones como presidente.
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