NOTICIAS MISIONES : El Presidente llegará por primera vez a Misiones y lo espera un tractorazo yerbatero

El presidente Javier Milei llegará este viernes a Puerto Iguazú para participar del cierre de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Será su primera visita como presidente a la tierra colorada y la misma estará atravesada por distintos reclamos de sectores misioneros. La principal movilización tendrá como protagonistas a productores yerbateros, que preparan un tractorazo, con una caravana de tractores, camiones y camionetas.



