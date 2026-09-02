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miércoles, 2 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Javier Milei hablará mañana a la noche en cadena nacional por el tema Malvinas

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Javier Milei hablará mañana a la noche en cadena nacional por el tema Malvinas


Javier Milei dará una cadena nacional el jueves por la noche para referirse a la causa Malvinas, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos frente al conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La decisión fue tomada este martes durante una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.




El Presidente expondrá los avances diplomáticos que el Gobierno atribuye a su estrategia por la soberanía de las Islas. Pablo Quirno presentó un informe ante el Gabinete después de que Trump dijera que revisa la posición de Washington.
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