NOTICIAS MISIONES : Javier Milei hablará mañana a la noche en cadena nacional por el tema Malvinas

Javier Milei hablará mañana a la noche en cadena nacional por el tema Malvinas





Javier Milei dará una cadena nacional el jueves por la noche para referirse a la causa Malvinas, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos frente al conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La decisión fue tomada este martes durante una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.



