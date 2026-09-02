NOTICIAS MISIONES : Javier Milei hablará mañana a la noche en cadena nacional por el tema Malvinas
Javier Milei hablará mañana a la noche en cadena nacional por el tema Malvinas
Javier Milei dará una cadena nacional el jueves por la noche para referirse a la causa Malvinas, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos frente al conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La decisión fue tomada este martes durante una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.
El Presidente expondrá los avances diplomáticos que el Gobierno atribuye a su estrategia por la soberanía de las Islas. Pablo Quirno presentó un informe ante el Gabinete después de que Trump dijera que revisa la posición de Washington.
Javier Milei dará una cadena nacional el jueves por la noche para referirse a la causa Malvinas, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos frente al conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La decisión fue tomada este martes durante una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.
El Presidente expondrá los avances diplomáticos que el Gobierno atribuye a su estrategia por la soberanía de las Islas. Pablo Quirno presentó un informe ante el Gabinete después de que Trump dijera que revisa la posición de Washington.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario