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miércoles, 2 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Detectaron en Bernardo de Irigoyen un auto que había sido robado en Brasil

La Policía de Misiones interceptó en Bernardo de Irigoyen un automóvil que registraba pedido de secuestro por un robo ocurrido en Brasil.




 El procedimiento se concretó durante los Operativos Simultáneos de Fronteras y terminó con el secuestro del vehículo y la detención de su conductor.




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