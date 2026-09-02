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miércoles, 2 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Tras una discusión habría arrojado combustible y provocado un incendio en Posadas

Tras una discusión habría arrojado combustible y provocado un incendio en Posadas

El propietario logró apagar las llamas antes de que alcanzaran la vivienda. El sospechoso fue detenido minutos después por la Policía.







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