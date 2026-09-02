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miércoles, 2 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Cerraron el paso fronterizo San Javier–Porto Xavier por la crecida del río Uruguay

El Paso Fronterizo Internacional San Javier–Porto Xavier permanece cerrado preventivamente desde las 9:30 horas de este miércoles debido a la creciente del río Uruguay.




Según informó Prefectura Naval Argentina, a las 9:45 el nivel del río alcanzaba los 6,50 metros y continuaba creciendo. En San Javier, la cota de alerta está establecida en 8 metros, mientras que la de evacuación se encuentra en 10 metros.

Ante esta situación, las autoridades mantienen el monitoreo permanente del caudal y de los sectores costeros, mientras el cruce internacional continuará cerrado hasta que las condiciones permitan su reapertura.
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