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viernes, 28 de agosto de 2026

NOTICIAS MISIONES : Secuestraron un auto y levantaron rastros vinculados al millonario robo del autoservicio Don Alejo de Posadas

El vehículo fue abierto y peritado ayer por especialistas de la Dirección General de Policía Científica, quienes levantaron huellas, rastros y muestras para análisis de ADN. Los elementos serán cotejados para determinar quiénes utilizaron el automóvil y avanzar en la identificación de los involucrados en el robo de aproximadamente $30 millones.





La Policía de Misiones secuestró ayer un Peugeot 407 SW que estaría vinculado al millonario robo cometido el pasado 24 de agosto en el autoservicio Don Alejo, ubicado en la intersección de las avenidas Francisco de Haro y Luis Pasteur, en Posadas.

El automóvil, de color negro, fue localizado cerca del mediodía del jueves en la intersección de las calles San Felipe e Ignacio Prado, en el barrio Porvenir II. El hallazgo fue resultado de las tareas investigativas realizadas por la Dirección Investigaciones Complejas, con apoyo de las Mini Brigadas de las Comisarías Tercera y Sexta y de la División Investigaciones de la Unidad Regional I.

De acuerdo con las pesquisas realizadas hasta el momento, el Peugeot habría sido utilizado durante el robo en el que delincuentes sustrajeron aproximadamente $30 millones, luego de violentar una reja del comercio, inutilizar las alarmas y cámaras de seguridad y acceder a una caja fuerte.
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