NOTICIAS MISIONES : Secuestraron un auto y levantaron rastros vinculados al millonario robo del autoservicio Don Alejo de Posadas

El vehículo fue abierto y peritado ayer por especialistas de la Dirección General de Policía Científica, quienes levantaron huellas, rastros y muestras para análisis de ADN. Los elementos serán cotejados para determinar quiénes utilizaron el automóvil y avanzar en la identificación de los involucrados en el robo de aproximadamente $30 millones.



