NOTIVIAS MISIONES: Trump dejó a la Argentina fuera de la nueva cuota de 300.000 toneladas de carne sin aranceles
La medida de Estados Unidos busca ampliar temporalmente la oferta de carne vacuna magra para contener los precios internos. Argentina no podrá acceder al nuevo cupo extraordinario porque ya cuenta con una cuota arancelaria específica, mientras que Brasil aparece entre los principales países que podrían beneficiarse.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó la apertura extraordinaria de un cupo de 300.000 toneladas de carne vacuna magra sin aranceles, destinado a reforzar el abastecimiento del mercado estadounidense y moderar los precios de la carne molida.
La medida comenzará a regir el 1 de septiembre de 2026, tendrá una duración de 90 días y permitirá el ingreso de hasta 100.000 toneladas mensuales, hasta alcanzar el límite total establecido.
Sin embargo, Argentina quedó excluida del beneficio, al igual que Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, debido a que estos países ya cuentan con cuotas específicas para exportar carne vacuna al mercado estadounidense.
Por qué Estados Unidos habilitó el nuevo cupo
La decisión de Washington responde al deterioro de la oferta ganadera estadounidense, marcado por una caída del stock bovino y mayores dificultades para abastecer la demanda interna.
El nuevo esquema apunta específicamente a la importación de recortes de carne vacuna magra, que deberán utilizarse para mezclarlos con carne producida en Estados Unidos y elaborar carne molida.
Según explicó la administración estadounidense, el objetivo es incrementar la disponibilidad de carne y reducir los precios para los consumidores. Los cortes incorporados mediante este mecanismo ingresarían con un descuento aproximado del 25% respecto de los valores habituales de importación.
Argentina queda fuera por su régimen de cuotas
Uno de los puntos centrales de la proclama firmada por Trump es que el nuevo cupo extraordinario no modifica los acuerdos comerciales ni las cuotas específicas asignadas previamente a determinados países.
En ese esquema se encuentra Argentina, que históricamente contó con una cuota de 20.000 toneladas anuales para ingresar carne vacuna a Estados Unidos. Durante 2026, la administración Trump elevó ese volumen a 100.000 toneladas.
Por contar con ese cupo propio, la Argentina no podrá utilizar las 300.000 toneladas adicionales habilitadas ahora por Washington.
La misma situación alcanza a Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, que también disponen de mecanismos específicos de acceso al mercado estadounidense.
Brasil aparece como uno de los beneficiados
La exclusión de los países que ya tienen cuotas abre una oportunidad para proveedores que hasta ahora no contaban con un tratamiento arancelario preferencial bajo ese esquema.
Entre ellos se destaca Brasil, que podría convertirse en uno de los principales beneficiarios de la nueva apertura extraordinaria.
De esta manera, mientras Argentina queda limitada por el régimen de cuotas que regula su acceso al mercado estadounidense, Brasil obtiene una nueva posibilidad para ampliar sus exportaciones de carne vacuna hacia Estados Unidos.
La Casa Blanca justificó la decisión como una respuesta a las alteraciones que atraviesa el mercado ganadero estadounidense. Desde la administración Trump señalaron que la medida busca garantizar un suministro suficiente de productos cárnicos y precios más accesibles para los consumidores.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó la apertura extraordinaria de un cupo de 300.000 toneladas de carne vacuna magra sin aranceles, destinado a reforzar el abastecimiento del mercado estadounidense y moderar los precios de la carne molida.
La medida comenzará a regir el 1 de septiembre de 2026, tendrá una duración de 90 días y permitirá el ingreso de hasta 100.000 toneladas mensuales, hasta alcanzar el límite total establecido.
Sin embargo, Argentina quedó excluida del beneficio, al igual que Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, debido a que estos países ya cuentan con cuotas específicas para exportar carne vacuna al mercado estadounidense.
Por qué Estados Unidos habilitó el nuevo cupo
La decisión de Washington responde al deterioro de la oferta ganadera estadounidense, marcado por una caída del stock bovino y mayores dificultades para abastecer la demanda interna.
El nuevo esquema apunta específicamente a la importación de recortes de carne vacuna magra, que deberán utilizarse para mezclarlos con carne producida en Estados Unidos y elaborar carne molida.
Según explicó la administración estadounidense, el objetivo es incrementar la disponibilidad de carne y reducir los precios para los consumidores. Los cortes incorporados mediante este mecanismo ingresarían con un descuento aproximado del 25% respecto de los valores habituales de importación.
Argentina queda fuera por su régimen de cuotas
Uno de los puntos centrales de la proclama firmada por Trump es que el nuevo cupo extraordinario no modifica los acuerdos comerciales ni las cuotas específicas asignadas previamente a determinados países.
En ese esquema se encuentra Argentina, que históricamente contó con una cuota de 20.000 toneladas anuales para ingresar carne vacuna a Estados Unidos. Durante 2026, la administración Trump elevó ese volumen a 100.000 toneladas.
Por contar con ese cupo propio, la Argentina no podrá utilizar las 300.000 toneladas adicionales habilitadas ahora por Washington.
La misma situación alcanza a Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, que también disponen de mecanismos específicos de acceso al mercado estadounidense.
Brasil aparece como uno de los beneficiados
La exclusión de los países que ya tienen cuotas abre una oportunidad para proveedores que hasta ahora no contaban con un tratamiento arancelario preferencial bajo ese esquema.
Entre ellos se destaca Brasil, que podría convertirse en uno de los principales beneficiarios de la nueva apertura extraordinaria.
De esta manera, mientras Argentina queda limitada por el régimen de cuotas que regula su acceso al mercado estadounidense, Brasil obtiene una nueva posibilidad para ampliar sus exportaciones de carne vacuna hacia Estados Unidos.
La Casa Blanca justificó la decisión como una respuesta a las alteraciones que atraviesa el mercado ganadero estadounidense. Desde la administración Trump señalaron que la medida busca garantizar un suministro suficiente de productos cárnicos y precios más accesibles para los consumidores.
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