NOTICIAS MISIONES : Estiman que hay casi 4.000 desaparecidos por el terremoto en Colombia

La plataforma en línea Colombia Te Busca, gestionada por ciudadanos, precisó el martes que 3.975 personas siguen sin ser localizadas tras el fuerte terremoto registrado el lunes sobre un total de 4.621 búsquedas y que 644 ya fueron encontradas, según un reporte de las 15.00, hora local (las 17.00 de Argentina).



