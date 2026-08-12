NOTICIAS MISIONES : Estiman que hay casi 4.000 desaparecidos por el terremoto en Colombia
La plataforma en línea Colombia Te Busca, gestionada por ciudadanos, precisó el martes que 3.975 personas siguen sin ser localizadas tras el fuerte terremoto registrado el lunes sobre un total de 4.621 búsquedas y que 644 ya fueron encontradas, según un reporte de las 15.00, hora local (las 17.00 de Argentina).
En todos los casos se solicita la publicación de una foto de la persona buscada acompañada de sus datos identificatorios.
Este sitio, cuyo lema es “Reconectemos a cada familia”, sigue el modelo de Desaparecidos Terremoto Venezuela, que funcionó tras los sismos del 24 de junio. A través de la plataforma venezolana se localizaron poco más de 14.000 personas, sobre un total de unas 44.000 buscados, mientras que poco más de 29.000 todavía permanecen desaparecidas.
Mientras tanto, el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, afirma que el gobierno ha registrado al menos 195 personas desaparecidas.
El terremoto que sacudió a Colombia este lunes por la mañana dejaba un saldo de 240 personas muertas según el reporte más reciente de las autoridades locales a medios internacionales.
En todos los casos se solicita la publicación de una foto de la persona buscada acompañada de sus datos identificatorios.
Este sitio, cuyo lema es “Reconectemos a cada familia”, sigue el modelo de Desaparecidos Terremoto Venezuela, que funcionó tras los sismos del 24 de junio. A través de la plataforma venezolana se localizaron poco más de 14.000 personas, sobre un total de unas 44.000 buscados, mientras que poco más de 29.000 todavía permanecen desaparecidas.
Mientras tanto, el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, afirma que el gobierno ha registrado al menos 195 personas desaparecidas.
El terremoto que sacudió a Colombia este lunes por la mañana dejaba un saldo de 240 personas muertas según el reporte más reciente de las autoridades locales a medios internacionales.
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