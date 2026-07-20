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lunes, 20 de julio de 2026

NOTICIAS MISIONES : Argentina luchó hasta el final pero no alcanzó - España conquistó su segunda copa del mundo

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Argentina luchó hasta el final pero no alcanzó: España conquistó su segunda copa del mundo

La Scaloneta perdió 1-0 en el alargue y se quedó sin el cuarto título. Ferrán Torres, el autor del gol de la victoria española.




a la/s
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