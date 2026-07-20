NOTICIAS MISIONES : Choque entre colectivo y camión en Capioví - hay múltiples hospitalizados
Un siniestro vial entre un colectivo de larga distancia y un camión se registró esta madrugada, a las 5 horas, sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1461, en jurisdicción de Capioví. Como consecuencia del impacto, varias personas resultaron lesionadas y fueron derivadas a distintos centros de salud.
Por causas que son materia de investigación, un camión Scania, conducido por un hombre de 42 años, que circulaba en sentido Posadas–Puerto Iguazú, fue impactado en la parte trasera por un ómnibus Mercedes Benz, que transportaba aproximadamente 50 pasajeros.
Tras el hecho, los ocupantes fueron evacuados a los hospitales de Capioví, Puerto Rico y Eldorado, donde recibieron atención médica. En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias de rigor, mientras que el tránsito fue habilitado de manera alternada por un carril y la banquina, con presencia policial para garantizar la circulación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario