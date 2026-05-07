NOTICIAS MISIONES : Voraz incendio consumió un galpón abandonado en Garupá y movilizó a varias dotaciones de bomberos

Un incendio de grandes dimensiones se registró durante la madrugada de este miércoles en un predio abandonado de Garupá, donde las llamas destruyeron por completo un galpón de aproximadamente 50 metros de largo por 30 de ancho, construido de mampostería y con techo de chapa.



El siniestro ocurrió sobre la colectora Leonardo Fabio y calle Tierra Roja, en una zona donde anteriormente funcionaba una empresa de envases. Debido a la magnitud del foco ígneo, debieron trabajar en conjunto varias dotaciones de bomberos de Garupá, Zona Sur, Centro, Oeste y San Isidro.



El operativo se extendió durante varias horas y tuvo como principal objetivo evitar que el fuego se propagara hacia un aserradero y una concesionaria ubicados en inmediaciones del predio afectado, situación que finalmente pudo ser controlada.



Para contener el avance de las llamas también fue necesario el apoyo de camiones cisterna, personal de Energía de Misiones y maquinaria municipal, que colaboró con las tareas de remoción de escombros y enfriamiento del sector.



A pesar de la violencia del incendio y de los importantes daños materiales registrados, no se reportaron personas lesionadas. Las pericias continúan para determinar las causas que originaron el fuego.



