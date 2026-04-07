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martes, 7 de abril de 2026

NOTICIAS MISIONES : Passalacqua puso en marcha la obra de la línea 132 Kv de alta tensión San Isidro-Alem–Oberá

 

Passalacqua puso en marcha la obra de la línea 132 Kv de alta tensión San Isidro-Alem–Oberá

El gobernador encabezó en Fachinal el inicio formal de la Línea de Alta Tensión 132 kV San Isidro – Alem – Oberá II y la construcción de una nueva estación transformadora en Leandro N. Alem. La obra, financiada con crédito de la CAF por 72 millones de dólares, beneficiará a más de 300 mil personas y acompañará el crecimiento de la demanda energética en la zona centro.



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