NOTICIAS MISIONES : Passalacqua puso en marcha la obra de la línea 132 Kv de alta tensión San Isidro-Alem–Oberá

El gobernador encabezó en Fachinal el inicio formal de la Línea de Alta Tensión 132 kV San Isidro – Alem – Oberá II y la construcción de una nueva estación transformadora en Leandro N. Alem. La obra, financiada con crédito de la CAF por 72 millones de dólares, beneficiará a más de 300 mil personas y acompañará el crecimiento de la demanda energética en la zona centro.





