viernes, 27 de febrero de 2026

NOTICIAS MISIONES : Este Sábado en Guaraguara Streaming invitado especial ROQUE GERVASONI

GUARAGUARA STREAMING confirmó el invitado especial ROQUE GERVASONI (Presidente del Instituto IMaC que compartirá la tradicional transmisión de streaming este sábado (28 de febrero) donde el programa arranca en su horario habitual a las 21hs y se hablara del tema del día y se abordara distintas temáticas.



El margen de los distintos temas de actualidad que cada invitado abordará con su estilo en este espacio se dará a conocer su autenticidad  única de cada protagonista
