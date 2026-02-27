NOTICIAS MISIONES : MAYRA RODRIGUEZ Compartirá un momento Inedito en GUUARAGUA Streaming

👉Este Sabado en GUARAGUARA STREAMING Nuestro invitado especial MAYRA RODRIGUEZ quien compartirá la tradicional transmisión de streaming este sábado (28 de febrero) donde el programa arranca en su horario habitual a las 21hs y se hablara del tema del día en sus Estudios Ubicado en Av Centenario casi Corrientes de la City Posadeña



Donde el protagonista abordará con su estilo en este espacio y se dará a conocer su autenticidad única



