NOTICIAS Misiones | El gobernador Passalacqua anunció que el 25 de febrero se paga la Ayuda Escolar

👉El Gobierno de Misiones informó que el miércoles 25 de febrero se realizará la acreditación de la Ayuda Escolar, un beneficio destinado a acompañar a las familias misioneras de cara al inicio del ciclo lectivo.

El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde precisó que el monto será de $91.000 por cada hijo y de $227.500 cuando se trate de hijos con discapacidad.





