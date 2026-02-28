NOTICIAS MISIONES : Boca enfrenta a Gimnasia de Mendoza en el inicio de la fecha 7 del Torneo Apertura
👉Boca juega de local frente al conjunto mendocino con el objetivo de sumar un nuevo triunfo en el Torneo Apertura. Mirá las formaciones.
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón o Tomás Belmonte; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
TV: TNT Sports.
Estadio: La Bombonera
Árbitro: Pablo Dóvalo.
