sábado, 28 de febrero de 2026

NOTICIAS MISIONES : Boca enfrenta a Gimnasia de Mendoza en el inicio de la fecha 7 del Torneo Apertura

👉Boca juega de local frente al conjunto mendocino con el objetivo de sumar un nuevo triunfo en el Torneo Apertura. Mirá las formaciones.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón o Tomás Belmonte; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.


Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.



TV: TNT Sports.

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Pablo Dóvalo.
