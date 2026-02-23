Noticias Misiones

NOTICIAS MISIONES: Posadas - Otra vez caravanas nocturnas de más de 100 motociclistas

Vecinos de Posadas denunciaron nuevamente la circulación nocturna de una numerosa banda de motociclistas que recorre distintos puntos de la ciudad durante la madrugada.




Los residentes registraron videos en los que se observa a un grupo realizando maniobras peligrosas, picadas y “cortes”, generando ruidos molestos y situaciones de riesgo en la vía pública.

No es la primera vez que se reportan episodios de estas características en horarios nocturnos. La reiteración de los hechos incrementó la preocupación entre quienes viven en las zonas afectadas.

Según los testimonios, el grupo estaría integrado por más de 150 motocicletas. En esta oportunidad no se habrían producido demoras, ya que los conductores se dispersaron ante la presencia policial.
a la/s
