NOTICIAS MISIONES : Nueva oferta en el mundo del Streaming con Güara Güara Estudio
Un nuevo espacio online en vivo todos los sábados «Todo Mezclado» de 21 a 23 horas. En YouTube, Facebook, Instagram como «miguaraguara» y la propuesta se completa con el diario digital.
En el mundo del Streaming se sumó una nueva oferta con Güara Güara Estudio “un sueño” que se concretó con la propuesta online “Todo Mezclado” los sábados de 21 a 23 horas.
Dalila Blach, impulsora del proyecto, comentó que “es un sueño que después de tanto tiempo comenzamos a concretar en una hermosa realidad, donde junto a otras personas que comparten los mismos intereses y pensamientos impulsándose en la comunicación, los micrófonos, las cámaras, pantallas, todo ese increíble y mágico, poder estar siempre conectados con todos, en el mismo lugar y al mismo tiempo compartiendo realidades”.
“Por eso hoy somos felices de lograr este nuevo espacio”, detalló Blach, quien agregó que ya están transmitiendo por “YouTube, Facebook e Instagram como miguaraguara”. Además la propuesta se completa con un diario digital de noticias con el nombre de Güara Güara Estudio Streaming. “Te brindamos el espacio para vos, para opinar sobre política y noticias”, se presenta Güara Güara que en estos primeros pasos el programa es semanal.
En el mundo del Streaming se sumó una nueva oferta con Güara Güara Estudio “un sueño” que se concretó con la propuesta online “Todo Mezclado” los sábados de 21 a 23 horas.
Dalila Blach, impulsora del proyecto, comentó que “es un sueño que después de tanto tiempo comenzamos a concretar en una hermosa realidad, donde junto a otras personas que comparten los mismos intereses y pensamientos impulsándose en la comunicación, los micrófonos, las cámaras, pantallas, todo ese increíble y mágico, poder estar siempre conectados con todos, en el mismo lugar y al mismo tiempo compartiendo realidades”.
“Por eso hoy somos felices de lograr este nuevo espacio”, detalló Blach, quien agregó que ya están transmitiendo por “YouTube, Facebook e Instagram como miguaraguara”. Además la propuesta se completa con un diario digital de noticias con el nombre de Güara Güara Estudio Streaming. “Te brindamos el espacio para vos, para opinar sobre política y noticias”, se presenta Güara Güara que en estos primeros pasos el programa es semanal.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario