NOTICIAS MISIONES : Este sábado 28 estarán acreditados los haberes de trabajadores activos y jubilados
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, informó que este sábado 28 de febrero estarán acreditados los haberes correspondientes a los trabajadores activos del Estado provincial y a los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS).
El anuncio confirma la fecha de disponibilidad de los sueldos y beneficios previsionales para el sector público provincial, que quedarán depositados en las cuentas bancarias correspondientes durante esa jornada.
Informo que este sábado 28 de febrero estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos del Estado provincial y de los jubilados, pensionados y retirados del IPS.— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) February 24, 2026
