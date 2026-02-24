Noticias Misiones

NOTICIAS MISIONES : Este sábado 28 estarán acreditados los haberes de trabajadores activos y jubilados



El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, informó que este sábado 28 de febrero estarán acreditados los haberes correspondientes a los trabajadores activos del Estado provincial y a los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS).

El anuncio confirma la fecha de disponibilidad de los sueldos y beneficios previsionales para el sector público provincial, que quedarán depositados en las cuentas bancarias correspondientes durante esa jornada.






