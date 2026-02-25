NOTICIAS MISIONES : Passalacqua elimina niveles jerárquicos en casi todo el Ejecutivo provincial
Mediante decreto suprime direcciones, coordinaciones y secretarías privadas en ministerios y secretarías de Estado. La medida apunta a “racionalizar, modernizar y agilizar” la estructura orgánica sin afectar la planta de personal.
El gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto N° 267, una medida de amplio alcance que redefine la estructura interna del Poder Ejecutivo provincial. La norma elimina niveles jerárquicos en prácticamente todas las jurisdicciones y ordena adecuar los organigramas en un plazo de 90 días.
La decisión se apoya en las facultades otorgadas por la Ley I – N° 70 (Ley de Ministerios), que habilita al Ejecutivo a adoptar medidas para garantizar el adecuado funcionamiento de la administración pública. En los considerandos, el decreto habla de “racionalización”, “modernización” y “agilización” de la estructura estatal, se destaca que algunos niveles jerárquicos, vigentes desde hace años, presentan un funcionamiento que hace aconsejable su eliminación para dotar de mayor coherencia y eficiencia a la estructura estatal, y sostiene que la medida no responde a un sobredimensionamiento de personal.
El punto central es la supresión de niveles jerárquicos intermedios: direcciones generales, direcciones, coordinaciones, secretarías privadas y otras unidades de conducción. Las áreas que dependían de esas estructuras no necesariamente desaparecen, pero pasan a depender directamente de la “Unidad Superior” de cada ministerio o secretaría. En la práctica, se acorta la cadena de mando.
Se eliminan, entre otras, las siguientes estructuras:
Coordinación de Gestiones Interinstitucionales (Dirección)
Subcomisionado Área de Frontera
Economía Social y Familiar (Subsecretaría)
Prensa (Dirección General)
Tablero de Comando del Gobierno Provincial
Políticas Territoriales y Desarrollo de Capital Humano (Subsecretaría)
Atención a Instituciones
Asuntos Oficiales y Gestión de Apoyo
Difusión e Imagen Visual Provincial
Secretaría Privada Adjunta
Seguimiento y Evaluación
Vinculación y Enlace
En el Ministerio de Gobierno se suprimen direcciones como:
Subcomisionado Área de Frontera
Economía Social y Familiar (Subsecretaría)
Prensa (Dirección General)
Tablero de Comando del Gobierno Provincial
Políticas Territoriales y Desarrollo de Capital Humano (Subsecretaría)
Atención a Instituciones
Asuntos Oficiales y Gestión de Apoyo
Difusión e Imagen Visual Provincial
Secretaría Privada Adjunta
Seguimiento y Evaluación
Vinculación y Enlace
En el Ministerio de Gobierno se suprimen direcciones como:
Gestión Administrativa
Técnica
Participación y Control Ciudadano
Promoción y Concientización Comunitaria
Coordinación contra el Interior y Violencias
Técnica de Formación e Informática Ejecutiva
Legal y Técnica
Servicios
Información Pública
En Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos:Secretaría Privada
Direcciones de Gestión, Programas y Proyectos
Asuntos Jurídicos (Dirección General)
Registraciones y Rendiciones de Cuentas
Despacho
Organización Logística
Atención Integral
Gestión y Articulación
Unidad Técnica
Investigación, Desarrollo y Promoción Educativa
En el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se suprimen:Secretaría Privada
Coordinación General de Asesores
Direcciones pedagógicas y técnicas
Escuelas con Orientación Productiva
Coordinaciones técnicas
Asuntos Jurídicos
Innovación y Vinculación Tecnológica
Estudios Prospectivos
Administración y Finanzas
Otros ministerios y secretarías alcanzadas en los cuales también se suprimen estructuras son:Ministerio de Acción Cooperativa
Ministerio de Trabajo y Empleo
Ministerio de Turismo
Ministerio de Deportes
Ministerio de Industria
Secretaría de Estado de Energía
Secretaría de Agricultura Familiar
Secretaría de Cultura
Secretaría de Prevención de Adicciones
Secretaría de Cambio Climático
En muchos casos se eliminan secretarías privadas, coordinaciones generales de asesores, direcciones administrativas y técnicas, consolidando funciones bajo la órbita directa de las Unidades Superiores. Se trata, en términos políticos, de una de las reestructuraciones administrativas más amplias de los últimos años en la provincia. No crea nuevas áreas ni modifica competencias sustantivas, pero sí altera el mapa interno del Ejecutivo.
El decreto enfatiza que Misiones mantiene históricamente una de las menores relaciones de empleados públicos por habitante del país, una aclaración que funciona como respuesta preventiva ante posibles lecturas de ajuste. Sin embargo, la norma no dispone cesantías ni despidos, sino la eliminación de escalones jerárquicos intermedios. Las funciones continuarán bajo dependencia directa de las máximas autoridades de cada jurisdicción.
Con esta decisión, el Ejecutivo provincial inicia un proceso de rediseño organizacional que deberá completarse en los próximos 90 días, redefiniendo el mapa jerárquico del Estado misionero.
