NOTICIAS MISIONES : Aumenta la crisis en Misiones cerraron 210 empresas en solo un mes

👉 En Misiones perdió 210 empresas en apenas un mes, de acuerdo al último informe del Monitor mensual de empresas elaborado por la Fundación Fundar en base a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. La cifra representa una contracción del 2,3% del total de firmas con al menos un trabajador registrado en la provincia y ubica al distrito entre los más golpeados del país en el período analizado.



El relevamiento toma como referencia a todas las personas físicas o jurídicas que cuentan con al menos un empleado en relación de dependencia, excluyendo el trabajo doméstico. En el caso misionero, el universo ronda las 9.500 empresas, por lo que una variación de ese porcentaje implica la salida de 210 unidades productivas del entramado formal.



El dato corresponde a noviembre de 2025 y surge de la comparación intermensual respecto a octubre. En ese período, Misiones se ubicó como la segunda provincia con mayor caída proporcional



