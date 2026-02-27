NOTICIAS MISIONES : Aumento Combustible - Marzo comienza con una suba parcial de los impuestos

Noticias Misiones

viernes, 27 de febrero de 2026

Aumento Combustible - Marzo comienza con una suba parcial de los impuestos

A partir del domingo 1° comienzan a regir los nuevos precios. Cuáles serán los montos.



El Gobierno nacional oficializó una suba parcial en los impuestos a los combustibles que impactará en los surtidores desde este domingo 1° de marzo. El incremento promedio será del 1,1% en los precios de la nafta y el gasoil.

La medida fue formalizada a través del Decreto 116/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Allí se estableció que la actualización total pendiente de los tributos correspondientes a 2024 y 2025 se aplicará recién desde el 1° de abril.

El ajuste comenzará a reflejarse en las pizarras de las estaciones de servicio en las primeras horas del domingo.


Nuevos precios de la nafta y gasoil

Durante marzo se aplicará un incremento parcial en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y en el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).


La decisión modifica lo previsto anteriormente en el Decreto 617/2025, que establecía la aplicación de los aumentos remanentes a partir de marzo.
