NOTICIAS MISIONES: 👉Un segundo avión militar de EEUU acaba de llegar a la Argentina
Un segundo avión militar de EEUU acaba de llegar a la Argentina tras escoltar a Trump en Davos
👉La sincronía entre el regreso de Davos y el aterrizaje en Buenos Aires no es casual. Argentina se convierte en el epicentro de un despliegue de la logística militar norteamericana sin precedentes.
Mientras el primer Boeing C-40 Clipper voló desde Ushuaia a Neuquén, una segunda aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) acaba de tocar pista en el aeropuerto metropolitano de Buenos Aires, Jorge Newbery, a las 13:38 de este mediodia. Así se pudo verificar a través de la plataforma de seguimiento satelital de vuelos flightradar24.
Se trata de otro Boeing C-40C (Modo S AE1167), una aeronave configurada para misiones diplomáticas de máximo nivel que, según el registro de sus vuelos, formó parte de la comitiva que acompañó al presidente Donald Trump en su reciente y polémico paso por el Foro Económico Mundial de Davos.
Del corazón de Europa al Atlántico Sur
El rastro de este segundo "Clipper" es elocuente. Hace escasos días, el AE1167 operaba en Ginebra como soporte de la delegación presidencial estadounidense en Suiza. Tras el cierre de la cumbre globalista en Davos, la aeronave regresó a la Base Conjunta Andrews para, casi de inmediato, emprender vuelo hacia la Argentina, realizando una escala técnica en Lima, Perú, antes de su arribo a Buenos Aires.
Radiografía del AE1167: Logística de "Poder Real"
A diferencia del avión que visitó Ushuaia, este ejemplar pertenece a la Guardia Aérea Nacional, pero opera bajo las órdenes directas del Comando de Movilidad Aérea para misiones de "alto impacto".Configuración: Capacidad flexible para trasladar desde gabinetes enteros hasta equipos de seguridad avanzada.
Vínculo con Davos: Su presencia en Suiza junto al Air Force One confirma que los pasajeros a bordo de este segundo vuelo no son observadores de bajo rango, sino cuadros directos de la administración republicana o sus principales asesores estratégicos.
El "Pinza" Geopolítica: Vaca Muerta y Casa Rosada
El despliegue simultáneo de dos C-40 en suelo argentino sugiere una operación de "pinza" informativa y política:
1. La comitiva Griffith (Neuquén): Enfocada en la supervisión de recursos y la contención del avance chino en energía.
2. La nueva comitiva (Buenos Aires): Su arribo a la capital, tras el paso por Davos, apunta a la formalización de acuerdos políticos de alto nivel, posiblemente vinculados al Consejo de Paz impulsado por Trump, al que el presidente Javier Milei adhirió formalmente en Suiza la semana pasada.
El silencio de la Cancillería
La falta de transparencia vuelve a ser el denominador común. ¿Quién viaja en este segundo avión? ¿Por qué se desplaza una logística de nivel presidencial hacia una Argentina que ya tiene una delegación del Capitolio recorriendo sus puntos más sensibles?
👉La sincronía entre el regreso de Davos y el aterrizaje en Buenos Aires no es casual. Argentina se convierte en el epicentro de un despliegue de la logística militar norteamericana sin precedentes.
Mientras el primer Boeing C-40 Clipper voló desde Ushuaia a Neuquén, una segunda aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) acaba de tocar pista en el aeropuerto metropolitano de Buenos Aires, Jorge Newbery, a las 13:38 de este mediodia. Así se pudo verificar a través de la plataforma de seguimiento satelital de vuelos flightradar24.
Se trata de otro Boeing C-40C (Modo S AE1167), una aeronave configurada para misiones diplomáticas de máximo nivel que, según el registro de sus vuelos, formó parte de la comitiva que acompañó al presidente Donald Trump en su reciente y polémico paso por el Foro Económico Mundial de Davos.
Del corazón de Europa al Atlántico Sur
El rastro de este segundo "Clipper" es elocuente. Hace escasos días, el AE1167 operaba en Ginebra como soporte de la delegación presidencial estadounidense en Suiza. Tras el cierre de la cumbre globalista en Davos, la aeronave regresó a la Base Conjunta Andrews para, casi de inmediato, emprender vuelo hacia la Argentina, realizando una escala técnica en Lima, Perú, antes de su arribo a Buenos Aires.
Radiografía del AE1167: Logística de "Poder Real"
A diferencia del avión que visitó Ushuaia, este ejemplar pertenece a la Guardia Aérea Nacional, pero opera bajo las órdenes directas del Comando de Movilidad Aérea para misiones de "alto impacto".Configuración: Capacidad flexible para trasladar desde gabinetes enteros hasta equipos de seguridad avanzada.
Vínculo con Davos: Su presencia en Suiza junto al Air Force One confirma que los pasajeros a bordo de este segundo vuelo no son observadores de bajo rango, sino cuadros directos de la administración republicana o sus principales asesores estratégicos.
El "Pinza" Geopolítica: Vaca Muerta y Casa Rosada
El despliegue simultáneo de dos C-40 en suelo argentino sugiere una operación de "pinza" informativa y política:
1. La comitiva Griffith (Neuquén): Enfocada en la supervisión de recursos y la contención del avance chino en energía.
2. La nueva comitiva (Buenos Aires): Su arribo a la capital, tras el paso por Davos, apunta a la formalización de acuerdos políticos de alto nivel, posiblemente vinculados al Consejo de Paz impulsado por Trump, al que el presidente Javier Milei adhirió formalmente en Suiza la semana pasada.
El silencio de la Cancillería
La falta de transparencia vuelve a ser el denominador común. ¿Quién viaja en este segundo avión? ¿Por qué se desplaza una logística de nivel presidencial hacia una Argentina que ya tiene una delegación del Capitolio recorriendo sus puntos más sensibles?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario