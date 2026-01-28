NOTICIAS MISIONES: Passalacqua anunció descuentos y exenciones en el Impuesto Automotor 2026
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció una serie de beneficios vinculados al Impuesto Provincial Automotor (IPA) correspondiente al período 2026, cuyo vencimiento operará el próximo 10 de febrero. Las medidas incluyen descuentos por pago anticipado, opciones de financiación y exenciones para vehículos de mayor antigüedad.
De acuerdo a lo informado por el mandatario, quienes opten por abonar el impuesto al contado podrán acceder a una bonificación de hasta el 35%. En tanto, los contribuyentes que elijan el pago en cuotas tendrán un descuento del 15%, siempre que cancelen el tributo en hasta ocho cuotas.
Otra de las medidas destacadas es la exención del impuesto para vehículos con entre 15 y 25 años de antigüedad, según la categoría del rodado. El beneficio alcanza a automóviles particulares, camiones, camionetas, furgones y motocicletas.
Informo que, para el Impuesto Provincial Automotor (IPA) 2026, cuyo vencimiento opera el 10 de febrero próximo, estará vigente un descuento de hasta el 35% por pago contado y 15% en caso de abonar hasta 8 cuotas mensuales.— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) January 28, 2026
Asimismo, se dispuso la exención del tributo para…
No hay comentarios.:
Publicar un comentario