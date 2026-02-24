NOTICIAS MISIONES : Argentinos que cruzan el Uruguay en busca de un futuro que su país les niega
👉Alba Posse, la vecina argentina de Porto Mauá ubicada a unos 150 kilómetros de Posadas minutos
La frontera vuelve a ser noticia, pero esta vez no por el turismo o el contrabando sino por la migración de argentinos que cruzan a Brasil a buscar las oportunidades laborales que no encuentran en Argentina. No es una práctica nueva, pero sí una que viene en franco crecimiento desde la segunda mitad del año pasado.
Las personas van a pie y en vehículos para cruzar, los que están en los autos son casi todos turistas, los demás van a trabajar.
Algunos van livianos de equipaje, son los que trabajan en algún comercio (loja) y volverán a territorio argentino al finalizar su jornada, pero la mayoría lleva bolsos grandes, los espera una estadía de al menos un mes en alguna fazenda de Rio Grande do Sul donde trabajarán en la cosecha de uvas o duraznos, también hay albañiles, profesión muy requerida en todo el sur brasileño una practica que sigue en crecimiento
