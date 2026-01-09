Noticias Misiones

viernes, 9 de enero de 2026

NOTICIAS MISIONES : Despiste en Candelaria dejó a un conductor lesionado

Un siniestro vial se registró durante la noche del jueves sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1359, en jurisdicción de Candelaria, donde un vehículo despistó y su conductor resultó con lesiones.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Ford EcoSport, conducido por un hombre de 49 años, perdió el control, salió de la calzada y terminó su recorrido en una zanja.

En el lugar intervinieron personal del Comando Táctico Santa Clara, quienes asistieron al conductor y procedieron a su traslado al hospital para una mejor evaluación médica.



