NOTICIAS MISIONES : Navidad -agresiones, intoxicaciones y accidentes colmaron las guardias hospitalarias
El Ministerio de Salud Pública de Misiones informó que, entre las 22 horas del 24 y las 7 de la mañana del 25 de diciembre, se registraron más de 80 ingresos a las áreas de emergencias de los hospitales públicos de la provincia.
Las principales causas de atención fueron riñas y agresiones (29 casos), intoxicaciones (19), accidentes de tránsito (17), heridas por arma blanca (8), quemaduras (5) -cuatro de ellas por pirotecnia-, heridas de arma de fuego (1), violencia de género (2) y un intento de suicidio.
Desde la Unidad Central de Emergencias y Traslados, se realizaron ocho asistencias durante el mismo periodo: cuatro por siniestros viales, dos por heridos con arma blanca, una por violencia de género y otra por asistencia domiciliaria.
Las intoxicaciones fueron, en su mayoría, por ingesta de alcohol (10 casos) y alimentos (8), mientras que se reportó un caso combinado con sustancias psicoactivas.
Los accidentes de tránsito involucraron principalmente motociclistas, destacándose el siniestro fatal registrado en Puerto Libertad, donde una joven perdió la vida tras el reventón del neumático de una moto.
En tanto, se reportaron cinco pacientes con quemaduras, cuatro de ellos por pirotecnia —incluidos tres menores— y uno por accidente doméstico.
La mayoría de las agresiones se produjeron en contextos de consumo de alcohol, con múltiples intervenciones en hospitales de Eldorado, Alem, Montecarlo, Fátima y San Vicente.
Desde el Ministerio de Salud destacaron el trabajo conjunto entre hospitales, el sistema de emergencias y la red de traslados, que permitió una respuesta rápida y articulada durante los festejos navideños.
