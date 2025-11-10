NOTICIAS MISIONES : Boca venció a River y clasificó a la Libertadores 2026
Boca venció a River por 2 a 0 en una nueva edición del Superclásico disputado en La Bombonera, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Los goles del conjunto local fueron obra de Exequiel Zeballos, al final del primer tiempo, y de Miguel Merentiel, en el inicio del complemento.
El primer tiempo fue parejo y con pocas situaciones claras, aunque Boca mostró mayor iniciativa. Cuando todo parecía encaminarse al descanso sin goles, Ayrton Costa envió un pase largo que terminó en los pies de Zeballos. Tras un error defensivo de Paulo Díaz, el atacante xeneize aprovechó el rebote de Armani y marcó el 1-0.
En el arranque del segundo tiempo, Boca golpeó nuevamente. Zeballos desbordó por la banda y asistió a Merentiel, que solo tuvo que empujar la pelota para estirar la ventaja a 2-0. Desde entonces, los dirigidos por Claudio Úbeda controlaron el partido y mantuvieron la intensidad, ante un River que no encontraba respuestas.
El equipo de Marcelo Gallardo tuvo una oportunidad clara a través de Gonzalo Montiel, pero su remate fue bloqueado. Minutos después, Miguel Borja protagonizó una acción polémica tras golpear a Ayrton Costa, lo que generó protestas del banco local por considerar que debía ser expulsado.
Otra jugada discutida llegó a los 34 minutos, cuando el árbitro Nicolás Ramírez cobró penal para Boca por una supuesta infracción de Armani sobre Milton Giménez, pero el VAR revisó la acción y anuló la decisión. En el tramo final, ambos equipos tuvieron chances para modificar el marcador, pero la diferencia se mantuvo.
Con este triunfo, Boca se consolidó como líder de la Zona A y garantizó su participación en la próxima Libertadores. River, en cambio, acumuló su quinta derrota en seis partidos y quedó sin posibilidades de clasificar al torneo continental. En la última fecha, el xeneize enfrentará a Tigre y el millonario visitará a Vélez.
