Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

CLIMA

El tiempo - Tutiempo.net

lunes, 15 de septiembre de 2025

NOTICIAS MISIONES : Profundidad - Despiste de un auto dejó dos jóvenes lesionados en la Ruta 204

Un automóvil despistó y volcó sobre la Ruta Provincial 204, en jurisdicción de la Comisaría de Profundidad, dejando como saldo dos personas con lesiones. Ocurrió alrededor de las 20 del domingo.



De acuerdo a los primeros datos, el vehículo circulaba en sentido Profundidad–Candelaria cuando, al intentar esquivar una motocicleta, el conductor perdió el control y terminó volcando hacia la banquina derecha.

Tanto el conductor como su acompañante, ambos mayores de edad, sufrieron excoriaciones en brazos y piernas, por lo que fueron asistidos en el lugar y trasladados en ambulancia al hospital de Candelaria, donde permanecieron bajo observación médica.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría de Profundidad, Policía Científica y personal de salud.
a la/s
Labels:

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2024 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - Email: www.noticiasmisiones.com.ar@gmail.com - Todos los derechos reservados.