NOTICIAS MISIONES : Profundidad - Despiste de un auto dejó dos jóvenes lesionados en la Ruta 204
Un automóvil despistó y volcó sobre la Ruta Provincial 204, en jurisdicción de la Comisaría de Profundidad, dejando como saldo dos personas con lesiones. Ocurrió alrededor de las 20 del domingo.
De acuerdo a los primeros datos, el vehículo circulaba en sentido Profundidad–Candelaria cuando, al intentar esquivar una motocicleta, el conductor perdió el control y terminó volcando hacia la banquina derecha.
Tanto el conductor como su acompañante, ambos mayores de edad, sufrieron excoriaciones en brazos y piernas, por lo que fueron asistidos en el lugar y trasladados en ambulancia al hospital de Candelaria, donde permanecieron bajo observación médica.
En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría de Profundidad, Policía Científica y personal de salud.
