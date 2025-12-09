Noticias Misiones : Posadas-atraparon a tres personas tras un intento de robo a una farmacia

Tras el asalto fallido a la farmacia, la Policía de Misiones montó un operativo cerrojo monitoreado por el circuito de cámaras y unidades preventivas, que culminó con la demora de Leonardo F., junto a dos cómplices, además del secuestro de cinco armas y de un Citroën C3 vinculado al hecho. La banda estaría relacionada con al menos cuatro delitos previos.



En primera instancia, la rápida coordinación entre el CIO-911 y las diversas dependencias de la Unidad Regional I permitió, ayer domingo, identificar y detener al trío delictivo presuntamente implicado en el robo calificado en grado de tentativa, ocurrido alrededor de las 19:40 en la farmacia ubicada en avenidas Uruguay y Cabred. A su vez, los sospechosos estarían vinculados a cuatro ilícitos recientes cometidos en Posadas, causas investigadas por las Comisarías 3.ª, 6.ª y 20.ª.



Según la denuncia de la propietaria, un hombre vestido con campera bordó, pantalón marrón y gorra gris, con el rostro cubierto, ingresó al local y exhibió un arma de fuego tipo 9 mm, con la que intentó sustraer pertenencias. Sin embargo, al no lograr su cometido, huyó rápidamente a bordo de un Citroën C3 blanco, cuya patente la víctima alcanzó a registrar.



A partir de estos datos, el sistema integrado 911 emitió la alerta y se dispuso un amplio operativo cerrojo, con seguimiento del anillo digital, que involucró a la División Investigaciones, comisarías de la zona capital y a la División Comando Táctico Oeste, los cuales se desplegaron en zonas estratégicas para cerrar posibles vías de escape.



Más tarde, alrededor de las 21:30, sobre avenida Bustamante y calle 113, las cámaras lectoras de dominio localizaron al Citroën, proporcionando las coordenadas de circulación a las patrullas preventivas, que inmediatamente interceptaron el rodado. En su interior circulaban Rafael B. (33), Leonardo F. (38) y Mariela B. (33), quienes no serían ajenos al intento de asalto.



Seguidamente, en el interior del vehículo se hallaron dos armas de fuego: una pistola 9 mm y un revólver .32. Posteriormente, se allanó una vivienda ubicada en calle 113, propiedad de uno de los sospechosos, donde se secuestraron dos armas de fabricación casera, un aire comprimido y otros elementos de interés para la causa.



Como resultado final del procedimiento, se incautaron el rodado, las armas y los tres ocupantes quedaron detenidos a disposición de la Justicia. Asimismo, se incorporaron al expediente las filmaciones del hecho, que ya están siendo analizadas por los investigadores.



Finalmente, la Policía continúa con las pesquisas para determinar la participación de los detenidos en los distintos ilícitos perpetrados durante los últimos días



