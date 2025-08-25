NOTICIAS MISIONES : Un matrimonio resultó lesionado tras despistar en Pozo Azul

Los dos ocupantes fueron asistidos en el lugar y derivados al SAMIC de Eldorado. Ocurrió en la madrugada de este lunes.



👉Un matrimonio sufrió heridas luego de que el vehículo en el que viajaba despistó en la madrugada de este lunes sobre la Ruta Provincial N° 17, a la altura del kilómetro 80 en jurisdicción de Pozo Azul, según informó la Policía de Misiones.



El siniestro vial ocurrió cerca de las 3:40 cuando un Volkswagen Trend blanco que circulaba en dirección Dos Hermanas–Pozo Azul salió de la calzada al intentar tomar una curva. Sergio B. C., de 44 años, conducía el rodado y viajaba acompañado por Liliana E., de 39.



Los dos ocupantes recibieron asistencia médica en el lugar y personal del CAPS local los trasladó al hospital SAMIC de Eldorado para una mejor atención, detalló el comunicado policial.



En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría de Pozo Azul pertenecientes a la Unidad Regional XIV junto a personal de Policía Científica, quienes realizaron las pericias de rigor para determinar las causas del accidente.



