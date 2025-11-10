NOTICIAS MISIONES : Siniestro vial entre una camioneta y un camión en la ruta provincial 211

Un hombre de 63 años fue trasladado al hospital Samic de Oberá con politraumatismos luego de protagonizar un siniestro vial entre una camioneta y un camión sobre la ruta provincial 211, a la altura del kilómetro 4, en la localidad de Dos de Mayo.



El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, cuando por causas que se investigan una Toyota Hilux colisionó con un vehículo de carga en la mencionada arteria provincial.



El conductor de la camioneta, fue asistido por personal médico en el lugar y derivado al hospital de Oberá para estudios más exhaustivos.



Efectivos de la Comisaría Seccional Primera realizaron las pericias correspondientes y labraron las actuaciones judiciales a fin de establecer las circunstancias del accidente.



