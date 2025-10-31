NOTICIAS MISIONES : Choque frontal en la ruta nacional 12 “Paso Tirante” en jurisdicción de Ituzaingó (Corrientes)



Durante la mañana de este viernes en la ruta nacional 12, en el kilómetro 1302, a la altura que se conoce como “Paso Tirante” en jurisdicción de Ituzaingó (Corrientes), una persona perdió la vida y dos resultaron gravemente heridas tras una colisión frontal entre dos camionetas.





De acuerdo con los primeros datos, una de las camionetas se incendió tras el impacto, lo que obligó a un amplio operativo de emergencia para controlar las llamas y asistir a las víctimas.



Por el siniestro, la calzada se encuentra parcialmente cortada, mientras trabajan en el lugar efectivos de la Policía de Ituzaingó, Bomberos Voluntarios, personal del Ministerio de Seguridad Vial (MSV) y de salud.



Las autoridades pidieron a los automovilistas circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de emergencia hasta que finalicen las tareas de remoción y peritaje en la zona.



