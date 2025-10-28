NOTICIAS MISIONES : Brutal pelea entre dos mujeres en Posadas terminó con una víctima mutilada

Un violento enfrentamiento entre dos mujeres en la chacra 112 de Posadas terminó con una de ellas internada y la otra detenida, tras constatarse que la víctima perdió una falange del dedo medio de la mano izquierda producto de una mordida.







De acuerdo a lo investigado por la Comisaría Sexta, el hecho ocurrió en la tarde del lunes, cuando Romina A. (lesionada) se dirigió hasta el domicilio de Lucía Belén A. (33), en razón de haber mantenido una discusión telefónica previa. En el lugar, ambas comenzaron a agredirse físicamente y, en medio del forcejeo, Lucía mordió la mano de la víctima, provocándole la extracción completa de la primera falange del dedo medio.



Inmediatamente, Romina fue trasladada al Hospital Madariaga, donde los médicos confirmaron que las lesiones eran gravísimas, con compromiso funcional permanente.



Ante la denuncia, y tras la consulta con el Juzgado de Instrucción en turno, a cargo del Dr. Salata Emiliano, se dispuso la detención inmediata de la agresora.



Por la magnitud del hecho y la gran cantidad de personas en la zona que intentaban impedir el arresto de la acusada, quien finalmente fue trasladada y alojada a disposición de la Justicia, mientras se continúan las diligencias judiciales correspondientes. De acuerdo a lo investigado por la Comisaría Sexta, el hecho ocurrió en la tarde del lunes, cuando Romina A. (lesionada) se dirigió hasta el domicilio de Lucía Belén A. (33), en razón de haber mantenido una discusión telefónica previa. En el lugar, ambas comenzaron a agredirse físicamente y, en medio del forcejeo, Lucía mordió la mano de la víctima, provocándole la extracción completa de la primera falange del dedo medio.Inmediatamente, Romina fue trasladada al Hospital Madariaga, donde los médicos confirmaron que las lesiones eran gravísimas, con compromiso funcional permanente.Ante la denuncia, y tras la consulta con el Juzgado de Instrucción en turno, a cargo del Dr. Salata Emiliano, se dispuso la detención inmediata de la agresora.Por la magnitud del hecho y la gran cantidad de personas en la zona que intentaban impedir el arresto de la acusada, quien finalmente fue trasladada y alojada a disposición de la Justicia, mientras se continúan las diligencias judiciales correspondientes.