NOTICIAS MISIONES : Un colectivo despistó en Garuhapé - 42 pasajeros asistidos y una mujer atrapada
👉El siniestro ocurrió a las 6:30 en el kilómetro 1482 de la Ruta Nacional 12. El colectivo, de la empresa Kruse, viajaba desde Comandante Andresito hacia Posadas. Una mujer permanece atrapada y bomberos trabajan para rescatarla. No hay víctimas fatales.
Un colectivo de la empresa Kruse despistó esta mañana en el kilómetro 1482 de la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Garuhapé, dejando 42 pasajeros asistidos y una mujer atrapada bajo el vehículo. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30, cuando el rodado, que circulaba con destino a Posadas desde Comandante Andresito, perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan.
En el colectivo Mercedes Benz viajaban 43 personas, incluido el chofer. De ellas, 42 fueron asistidas y derivadas a distintos centros de salud de Puerto Rico y Garuhapé, por personal de Salud Pública en conjunto con efectivos de la Policía de Misiones. Una mujer permanece con un brazo atrapado debajo del ómnibus, y bomberos y personal especializado trabajan cortando parte de la estructura para rescatarla.
No se registran víctimas fatales. Las autoridades continúan con el relevamiento para determinar si alguna otra persona fue trasladada a algún centro asistencial por vehículos particulares.
En el lugar intervienen la Comisaría de Garuhapé, la Unidad Regional IV de Puerto Rico y la División Criminalística, quienes realizan las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro.
