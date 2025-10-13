NOTICIAS MISIONES : Cuatro colegios de Posadas prohíben desde hoy el uso de celulares en el aula

A partir de este lunes cuatro colegios de Posadas implementaron una nueva normativa que prohíbe el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas. La medida, que busca aumentar la concentración y promover la interacción entre los estudiantes, alcanza tanto a los alumnos de sexto y séptimo grado de primaria como a toda la secundaria.

Según informó la dirección de los establecimientos, los estudiantes deberán colocar sus teléfonos en lockers bajo llave al ingresar al colegio, durante el registro de asistencia. Los celulares serán devueltos al final de la jornada escolar, una vez finalizadas las clases.

La normativa establece que, en caso de qe algún alumno utilice el celular en horario escolar o durante los recreos, el primer paso será un diálogo con el estudiante. En caso de reincidencia, los padres del menor serán notificados y deberán retirarlo personalmente.

Los recreos tampoco serán una excepción, ya que los celulares quedarán guardados durante estos períodos con el objetivo de fomentar un descanso saludable y una mayor socialización entre los estudiantes.

La medida fue aceptada por los padres y tutores.



