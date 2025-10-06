NOTICIAS MISIONES : Se realizaron relevamiento por daños tras el temporal que afectó a distintas localidades
Durante la madrugada de este lunes, la Policía de Misiones desplegó un operativo de relevamiento y asistencia en distintos puntos del territorio provincial, para constatar y asistir ante posibles daños ocasionados por las inclemencias del tiempo que afectaron varias localidades con lluvias intensas, ráfagas de viento y cortes en el suministro eléctrico.
A pesar de las condiciones climáticas adversas, no se registraron personas lesionadas ni familias evacuadas.
En la localidad de San Ignacio, efectivos de la Unidad Regional XIII intervinieron en el barrio céntrico, donde se registró la voladura parcial del techo de una vivienda ubicada sobre las calles Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, propiedad de Cristian B., donde se desprendieron siete chapas de zinc. Asimismo, se constató la caída de un poste de telecomunicaciones en la intersección de Lavalle, Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña, sin riesgo para los vecinos.
De acuerdo con la verificación realizada por el personal del Comando Radioeléctrico de San Ignacio, el poste no representaba peligro eléctrico, ya que pertenecía a la red de telecomunicaciones. El mismo será retirado una vez finalizadas las reparaciones en la red eléctrica.
La Policía recuerda, que ante cualquier emergencia se hallan disponibles las líneas gratuitas 911/101.
