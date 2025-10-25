NOTICIAS MISIONES : Passalacqua anunció el pago de haberes a trabajadores y jubilados provinciales

El gobernador Hugo Passalacqua confirmó que el próximo viernes 31 de octubre estarán depositados los sueldos de la administración pública y las jubilaciones del IPS.



A través de sus redes sociales, este jueves el gobernador de Misiones informó que el próximo viernes 31 de octubre estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos del Estado provincial, así como de los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS).



