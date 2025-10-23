NOTICIAS MISIONES : Racing perdió 1-0 con Flamengo
Libertadores: Racing perdió 1-0 con Flamengo en el Maracaná por la ida de las semifinales
Con un Cambeses gigante, la Academia se plantó en Río de Janeiro pero cayó ante la categoría del Mengao, con un gol de Carrascal, la figura, tras un desvío en Marcos Rojo sobre el final. La revancha será la próxima semana, en Avellaneda.
Racing fue derrotado por Flamengo por 1-0, en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Con un Facundo Cambeses gigante en el arco, La Academia no pudo aguantar el resultado y lo perdió sobre el final, con un gol de Jorge Carrascal, la figura del encuentro, tras un desvío en Marcos Rojo. La revancha será la próxima semana en Avellaneda.
Con Luis Nardoni en el banco, el equipo de Gustavo Costas se plantó en el Maracaná de igual a igual ante un Flamengo de mayor categoría, pero tuvo enfrente a un conjunto aguerrido como la Academia. Así, el partido fue de ida y vuelta, con un nombre propio que se destacó: Jorge Carrascal. El colombiano fue el mejor del primer tiempo.
Así, a los 20' de la primera etapa, llegó la primera jugada de peligro para el local. El uruguayo Guillermo Varela bajó de cabeza un centro desde la izquierda al segundo palo y su compatriota, Georgian De Arrascaeta remató de volea, pero el palo salvó la caída del arco de Facundo Cambeses.
Enseguida, el equipo de Avellaneda respondió con un remate de Santiago Solari, tras un tiro de esquina de Agustín Almendra, que el arquero argentino Agustín Rossi sacó a puro reflejo, con una mano. Claro, el Mengao no se iba a quedar con los brazos cruzados y, sobre el final del primer tiempo tuvo en los pies de Pedro la diferencia: Cambeses otra vez dijo que no. Partidazo en Río de Janeiro.
El segundo tiempo no fue muy diferente al primero: la visita se paró agazapada, para pescar alguna contra; mientras que el local fue con todo por el primer gol del partido. Así, el equipo de Avellaneda se puso en ventaja con un gol de cabeza de Santiago Sosa, sin embargo, a instancias del VAR, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela anuló el tanto por infracción del volante.
El entrenador Filipe Luís movió el banco y mandó a la cancha a monstruos como Bruno Henrique, Samuel Lino y Gonzalo Plata. El exjugador de Atlético Madrid fue el más incisivo y tuvo en dos oportunidades el gol para Flamengo. En la primera, Cambeses volvió a salvar a Racing, y en el segundo, el VAR anuló el tanto por posición adelantada, tras una gran definición de cabeza.
Cuando parecía que la Academia sacaba un gran resultado en el Maracaná, apareció la figura de la noche: Carrascal. Tras una tremenda atajada de Cambeses a Bruno Henrique, el colombiano remató y, con un desvío en Rojo, puso al Mengao arriba por 1-0 en el marcador. Injusto por el esfuerzo de todo Racing durante el partido, pero inevitable ante tamaña categoría de futbolistas.
La revancha entre la Academia y el Mengao se disputará el miércoles 29 de octubre, en el Cilindro de Avellaneda. El ganador de la serie se medirá con Liga de Quito o Palmeiras en la gran final del certamen continental.
