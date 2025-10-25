Noticias Misiones

sábado, 25 de octubre de 2025

NOTICIAS MISIONES: Motociclista falleció tras perder el control y caer de su rodado

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado sobre la avenida Vuelta de Obligado, en Wanda. La víctima murió en el acto a causa de un traumatismo grave de creáneo.

El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana sobre la avenida Vuelta de Obligado, en su intersección con la calle Leandro N. Alem. De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, Ramírez Sánchez se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Honda XR 150 cc cuando, por causas que aún se intentan establecer, perdió el control del vehículo y cayó violentamente sobre la cinta asfáltica.



